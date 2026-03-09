Survivor 2026’da heyecan dolu bir eleme düellosu daha geride kaldı. 8 Mart 2026 Pazar günü yayınlanan bölümde yarışmacılar, adada kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 8 Mart 2026 Şubat Survivor kim elendi? İşte ayrıntılar...

SURVIVOR 1 MART ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu kazanan Mavi Takım oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da eleme adayları sırasıyla; Onur Alp, Engincan, Can ve Barış oldu.

SURVIVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Eleme düellosunda kaybeden isim Onur Alp oldu.