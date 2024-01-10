Yayınlanma: 10.01.2024 - 11:04

Güncelleme: 10.01.2024 - 11:04

Survivor All Star'da bu hafta düello rakipleri belli oldu. Sisteme göre 3 aday birbiriyle yarışacak ve donakalan kişi adaya veda eden isim olacak. Peki, Survivor son eleme adayı kim oldu? Survivor düelloda ne oldu?

SURVİCOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Pazartesi akşamı kırmızı takım senenin ilk oylamasına çıktı. Yapılan oylamanın sonucunda eleme potasına giren ilk isim Doğukan olmuştu.

İkinci yarışın sonunda ise dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım konseye çıktı ve eleme adayı olarak bir seçim yaptılar. Böylelikle Survivor 2024 All Star'ın ikinci eleme adayı mavi takımdan Yaman oldu. Daha sonrasında bireysel yarış ile Yaman elem potasından çıkmayı başardı.

8 Ocak Pazartesi günü yapılan oylama ile eleme adayı ise Sercan oldu.

SURVİVOR SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'ın yeni bölümünde dokunulmazlık oyunun galibi Mavi takım oldu ve kırımızı takım ise bir eleme adayı belirledi.

Survivor All Star'ın 9 ocak Salı günü açıklanan son eleme adayı Erisn oldu!