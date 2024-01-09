Acun Ilıcalı, Survivor All Star'daki polis operasyonunun perde arkasını anlattı
TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor All Star, 8 Ocak Pazartesi akşamı 4. bölümüyle ekranlara geldi. Ilıcalı, ada konseyinde polis operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.
Survivor All Star, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam
ediyor. Survivor'ın 4. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın Dominik polisinin
Survivor'da operasyon yaptığını söylemesi dikkat çekmişti.
Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölümde yaşananların perde
arkasını açıkladı.
Ada konseyinde "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu
enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon
geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış
diyor" ifadelerini kullanan Ilıcalı, sonrasında yaşananları anlattı.
"ÇOK AKILLICA BİR HAREKET YAPARAK..."
Seda Aktuğlu'nun Kolombiya ödülü sırasında kural ihlali
yaptığını açıklayan Ilıcalı, "Arkadaşımız çok akıllıca bir hareket
yaparak, havaalanındaki bir şahıstan telefon istiyor. Bunu da 'beni kaçırdılar'
diyerek yapıyor" dedi.
Şahsın telefonundaki internet çalışmayınca Seda Aktuğlu'nun
babasına bıraktığı notu telefonun
sahibinin annesinin yanlış anladığı ve Aktuğlu’nun kaçırıldığını sanarak durumu
emniyete bildirdiği ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı, “İki ülkenin emniyet teşkilatını birbirine
soktu. Her şeyi tehlikeye atabilecek derecede son derece anlamsız sebep...
Aklın yerinden gitmesi” açıklamasını yaptı.
Ceza alan Seda Aktuğlu, 5 ödülden faydalanamayacak.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Öte yandan 8 Ocak akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Konseyde eleme adayını belirleyen kırmızı takımdan 8 oy alan Sercan, gecenin eleme adayı oldu.
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