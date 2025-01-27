Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Ocak Pazar günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor 2025 sezonunda yeni hafta dokunulmazlık oyunu ile başladı. Yeni haftanın ilk eleme adayını kim olduğu merak edildi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Ocak Pazar günü Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor 2025 sezonunda dokunulmazlık oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Dün gerçekleşen elemenin ardından bugün gerçekleşen dokunulmazlık oyunu ile erkekler haftası başladı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 26 Ocak Pazar günü Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...
SURVIVOR'DA DÜN KİM ELENDİ?
25 Ocak'ta gerçekleşen eleme oyununda veda eden isim Göksu oldu.
SURVIVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Allstar takımından Adilhan 6 oy, Batuhan 5 oy aldı. Böylece haftanın ilk eleme adayı Adilhan oldu.
Etiketler: #Survivor 2025 #survivor #Eleme Adayı #eleme
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