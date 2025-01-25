Erken veda etmişti: Kaan Kazgan'dan Survivor açıklaması
Survivor 2025 yarışmasına erken veda eden MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan, hayranlarına açıklama yaptı. Kazgan açıklamasında, "Hazırlanmadan yapabileceğimi düşündüm ama olmadı" ifadelerine yer verdi.
Yarışmanın iddialı isimlerinden MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'ın Survivor All Star'a erken veda etmesi sosyal medyada gündem olmuştu.
Kazgan günler sonra X hesabından hayranlarına açıklama yaptı.
"ÖZÜR DİLERİM"
Hayranlarından özür dileyen Kazgan, hazırlanmadan yapabileceğini düşündüğünü ancak bunun olmadığını belirtti. Kazgan şu paylaşımı yaptı:
"Benden yoğun beklentisi olan kişileri hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Hazırlanmadan yapabileceğimi düşündüm ama olmadı. Umarım önümüzdeki yıl hazırlanarak gerçek halimi herkese göstereceğim. Survivor kendi branşında kim olduğunun önemi olmayan, kendi içinde hazırlığı sonuna kadar hak eden gerçekten zor bir yer. Bu süreçte çok güzel insanlar tanıdım. Hem Acun Medya’da çalışan her bir kişiye hem de yanımda olan herkese teşekkür ederim. Gerçek beni biraz olsun görebildiyseniz ne mutlu bana"
Benden yoğun beklentisi olan kişileri hayal kırıklığına uğrattığım için özür dilerim. Hazırlanmadan yapabileceğimi düşündüm ama olmadı. Umarım önümüzdeki yıl hazırlanarak gerçek halimi herkese göstericem. Survivor kendi branşında kim olduğunun önemi olmayan,kendi içinde hazırlığı… pic.twitter.com/4uf0RYXktm— Kaan Kazgan (@KingKazgan) January 25, 2025
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