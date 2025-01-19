Survivor'a sürpriz vedası çok konuşulmuştu: Barış Murat Yağcı'dan ilk paylaşım geldi!

Yayınlanma: 19.01.2025 - 09:40

Güncelleme: 19.01.2025 - 09:40

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonu tüm heyecanıyla devam ederken, yarışmaya sürpriz bir şekilde veda eden Barış Murat Yağcı’dan ilk açıklama geldi.

Peş peşe oynanan dokunulmazlık oyunları ve ardından gerçekleşen düelloların sonucunda, eleme potasına Adilhan ve Barış Murat Yağcı çıkmıştı. 8 Ocak Çarşamba akşamı gerçekleşen elemede Barış Murat Yağcı, Survivor 2025'e veda eden isim oldu. Sunucu Murat Ceylan, Barış’ın vedası için “Erken bir veda olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Elemenin ardından açıklama yapan Acun Ilıcalı ise Barış Murat Yağcı’nın tekrar Survivor’a dönebileceğine dair sinyaller vermişti.

Yarışmadan elenmesinin ardından Barış Murat Yağcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Meksika’dan gönderi yapan Yağcı, “Tatil için kapalı. Yakında geri döneceğiz” notunu düştü.

Ünlü yarışmacının paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Survivor severler, Barış’ın dönüşüyle ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

VEDA KONUŞMASI

Barış Murat Yağcı, veda konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Adilhan'ı tebrik ediyorum. Survivor maalesef böyle bir yer. Bazen öngördüğünüz şeyler olmuyor, bazen öngörmediğiniz şeyler sizi buluyor. Her şeyin hayırlısı demekten başka hiçbir şeyim yok. Çünkü hangi açıdan bakarsam bakayım, bir şekilde doğruyu bulduğumu düşünsem de, hayat sana bir şey gösteriyor ve gösterdiği şey olmak zorunda oluyor. Stres ve baskıyı kaldırdığımı düşünüyorum. Oyun çok çekişmeli geçti, 4-4'e geldi.

Şans Adilhan'dan yanaydı. Burada olmak benim için çok keyifliydi. Çok güzel arkadaşlar kurdum, çok güzel zaman geçirdim. Nasıl ki 3 kere buraya geldiysem, bundan sonra da burası hep benim ailem olarak, evim olarak, hep içimde, kalbimde olacak. Yarışmayı dışarıdan takip edeceğim. Yapacak hiçbir şey yok. İki takıma da ayrı ayrı teşekkür ederim. Her iki takıma da söyleyeceğim son şey, her çıktıkları oyundan keyif alsınlar. Burada geçirdikleri her bir gün ailelerin ve sevenleri için çok kıymetli ve çok değerli. Seviyeli tartışmalara devam etsinler ama Allah onları sakatlıktan, kazadan, beladan korusun. Kendinize çok iyi bakın.