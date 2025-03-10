Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Mart Pazar günü Survivor'da adaya veda eden isim Batuhan mı yoksa Efecan mı oldu?
Survivor 2025, 9 Mart Pazar akşamı yayınlanan dokunulmazlık oyunu ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Mart Pazar günü Survivor'da adaya veda eden isim Batuhan mı yoksa Efecan mı oldu?
Survivor'da eleme heyecanı yaşandı. Düello oyununun ardından adaya veda eden isim belli oldu. Dokunulmazlık oyunuyla haftanın ilk kadın eleme adayı netleşti. All Star ve Gönüllüler takımları, kıran kırana mücadelede ellerinden geleni yaptı. Peki, Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 9 Mart Pazar günü Survivor'da adaya veda eden isim Batuhan mı yoksa Efecan mı oldu? İşte, ayrıntılar...
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor 2025 yarışmasının 9 Mart Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu.
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?
Efecan ve Batuhan arasında gerçekleştirilecek eleme düellosu sonucunda adaya veda eden isim Efecan Dianzenza oldu.
Etiketler: #Survivor 2025 #survivor #Survivor 2025 All Star
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