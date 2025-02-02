Survivor'da eleme adayı kim oldu? 1 Şubat günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor 2025'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. Bu akşam yarışmacılar, zorlu parkurda dokunulmazlık mücadelesi verdi. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 1 Şubat günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor'da rekabet hız kesmeden devam ederken, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu büyük heyecan sahnesi oldu. All Star ve Gönüllüler takımları, dokunulmazlığı kazanmak için karşılaştırmaya mücadele etti. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 1 Şubat günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, ayrıntılar...
SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı ve bu galibiyetle Gönüllüler takımı bir yarışmacıyı eleme adayı olarak belirlemek zorunda kaldı.
SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivoro'da üçüncü ve dördüncü eleme adayları Tuğba ve Meryem oldu.
Etiketler: #survivor #Survivor 2025 #Survivor 2025 All Star
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