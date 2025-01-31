Oyunun son etabında sakatlandı.. Survivor Sema takım arkadaşlarını korkuttu!
Survivor 2025'te dokunulmazlık oyununu gerçekleşirken korku dolu anlar yaşandı. Yarışmacılar takım arkadaşlarının yanına giderek hemen müdahalede bulundu.
Survivor 2025 sezonu hız kesmeden devam ediyor. 31 Ocak 2025 günü oynanan All Star ve Gönüllüler dokunulmazlık oyununda Tuğba ve Sema karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz günlerde omzundan sakatlanan Sema, son oyunda da tekrardan zorlu anlar yaşadı.
Zorlu parkurları kolayca geçip aldığı darbe ile zorlanan Sema sağlık sorunu ile takım arkadaşlarını korkuttu.
Acılar içerisinde kendini yere bırakan Sema, takım arkadaşlarından özür diledi. Kolunu çarpması ile zor anlar yaşayan oyuncuya hızla müdahale edildi. Tüm parkurları hızlıca geçerek gelen Survivor Sema, son parkurda yaşadığı kaza sonrası oyunu rakibi Survivor Tuğba'ya karşı kaybetti.
Etiketler: #survivor #Survivor 2025 #Survivor 2025 All Star
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