Survivor'da yaşanan kavga bölüme damga vurdu: İsmail ve Efecan birbirine girdi: Ada konseyinde İsmail karısına çağrıda bulundu

Yayınlanma: 31.01.2025 - 09:57

Güncelleme: 31.01.2025 - 09:57

Survivor All Star'ın son bölümünde yaşanan kavga sosyal medyayı ayağa kaldırdı. İsmail Balaban ve Efecan birbirine girerken, Ayşe'de İsmail'e tepkisiyle yarışmayı birbirine kattı.

İSMAİL BALABAN VE EFECAN BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor'da gerilim her geçen gün artmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yarışmanın son bölümünde İsmail'in Ayşe'ye "Atamıyor" diye bağırmasının ardından Ayşe ile İsmail arasında büyük bir gerilim yaşandı. İsmail Balaban, Ayşe'ye "Kes sesini" diyerek sert bir çıkışma yaparak tartışmayı büyüttü.

Yaşanan bu tartışmanın ardından Balaban ile Efecan birbirine girdi. Efecan'ın hasta olarak oynadığı oyunda İsmail'e "Kendinizi saklıyorsunuz" diye tepki göstermesinin ardından İsmail, “Kaç kere oyundan kaçtım, ne konuşuyorsun? Kendimi feda ettim.” diyerek Efecan’a tepki gösterdi. Efecan ise “Sakin ol, bağırma.” diyerek karşılık verdi ve İsmail’in tutumuna sert bir şekilde çıkışarak “Sen herkese ahkam kesebileceğini mi sanıyorsun?” diyerek tepki gösterdi.

İSMAİL BALABAN İLAYDA ŞEKER'E ÇAĞRIDA BULUNDU

Yaşanan tartışmaların ardından ada konseyinde İsmail Balaban ve Ayşe tartışması devam etti. Ayşe, ”İsmail’e bakınca kendi hırsının kurbanı olmuş” dedi. İsmail, ”Ayşe’nin beni uyarmasına gerek yok” dedi. Ayşe, ”Kendi eşine böyle gidilse ne tepki verirsin” diye konuştu.İsmail ise ”İlayda’ya sesleniyorum Ayşe’yi Instagram'dan takipten çıksın” yanıtını verdi. Bu tepkinin ardından sosyal medyada bu olay büyük yankı uyandırdı.