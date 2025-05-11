Survivor'da eleme adayı kim oldu? 10 Mayıs'ta kim kazandı?
Survivor'da haftanın eleme adayı merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 10 Mayıs'ta kim kazandı?
Survivor All Star'da 10 Mayıs'ta gerçekleşen takım oyununun ardından hangi yarışmacının eleme adayı olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 10 Mayıs'ta kim kazandı?
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Batuhan ve Volkan arasındaki düelloda 5-3 skoru ile kazanan taraf Batuhan olurken 5-1 skoruyla ikinci düellonun kazananı Sedat oldu.
Böylelikle final düellosu Volkan ve Yusuf arasında gerçekleşecek.
SURVIVOR'DA TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da takım oyununu Mavi Takım kazandı.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Yapılan oylamada eleme adayı Meryem oldu.
Ayşe-Meryem, Dilşah-Sevgi düellolarının kaybedeni Yağmur ile finalde yarışacak.
Etiketler: #survivor all star #survivor
En Çok Okunan Haberler
-
- 5 yıldızlı iki otelde falezlere gizli tünel!
- Terörsüz Türkiye'ye 'evet' diyoruz!
- Çanakkale'de korkunç kaza
- Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı!
- İstanbul depremi için 'tarih aralığı' verdi
- 3 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıktı...
- Darp ederek öldürdükleri işçiyi suçladılar!
- İş görüşmesine giden kadına, boks hocasından saldırı!
- 170 gizli yeraltı tesisine ulaştı!
- Ölüm raporu isyan ettirdi!