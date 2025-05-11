Yayınlanma: 11.05.2025 - 00:09

Güncelleme: 11.05.2025 - 00:09

Survivor All Star'da 10 Mayıs'ta gerçekleşen takım oyununun ardından hangi yarışmacının eleme adayı olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor'da eleme adayı kim oldu? 10 Mayıs'ta kim kazandı?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Batuhan ve Volkan arasındaki düelloda 5-3 skoru ile kazanan taraf Batuhan olurken 5-1 skoruyla ikinci düellonun kazananı Sedat oldu.

Böylelikle final düellosu Volkan ve Yusuf arasında gerçekleşecek.

SURVIVOR'DA TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da takım oyununu Mavi Takım kazandı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Yapılan oylamada eleme adayı Meryem oldu.

Ayşe-Meryem, Dilşah-Sevgi düellolarının kaybedeni Yağmur ile finalde yarışacak.