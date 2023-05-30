Survivor'da gergin eleme potası! Survivor 29 Mayıs eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Yayınlanma: 30.05.2023 - 15:03

Güncelleme: 30.05.2023 - 15:03

TV8 ekranlarından her akşam izleyici karşısına çıkan Survivor 2023 yarışmasında finale sayılı günler kaldı. Büyük finale az bir süre kala dokunulmazlık oyunlarında mücadele artarken, ödül oyunları yarışmacıların iştahını kabartıyor. Peki, Survivor 29 Mayıs eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 114. BÖLÜM ÖDÜLÜ NE?

Survivor 2023'te 29 Mayıs Pazartesi akşamı yayımlanan 114. bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacılar aynı zamanda soğuk kahve, yemek ve scuba diving ödülünü elde etti.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2023'te büyük finale sayılı günler kala yarışmacılar arasındaki rekabet tırmanmaya devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları dün gece bireysel dokunulmazlık parkuruna çıktı.

Nefes kesen karşılaşmanın finalinde Osman Can'la eşleşen Özgür dokunulmazlık oyununu kazandı.

SURVİVOR'DE SON ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2023'te birinci eleme adayı Asena olmuştu. İkinci eleme adayı ise Cansu olmuştu. Dün gece yapılan ada konseyinde ise yarışmacılar eleme adayını seçmek için toplandı. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Özgür, Ertuğ'u son eleme adayı olarak potaya gönderdi.

Son eleme adayı olarak Ertuğ'un adını veren Özgür, "Nefise son 3 dokunulmazlıkta fırtınqa gibi esti. Çok başarılıydı. Duygusal kararımın sıralamasına göre karar vereceğim bu hafta. Söyleyeceğim arkadaşım zaten bir arkadaşım kalıyor. Onunla başından beri bir problem olmadı. Kendisini de seviyorum karakter olarak. Bu hafta söyleyeceğim isim Ertuğ" dedi.

Eleme potasına giren Ertuğ ise; "Beş aydır buradayız, savaşıyoruz. Aslında bunun farkındaydım. Konseyden önce Özgür abi yanıma geldi, durumu bana belitti. Bugün de kazanmayı çok istemiştim. Elimden geleni yaptım.. Burası son düzlük herkes yazılabilir. Ama ben ne ağlayacağım ne de büyük laflar edeceğim. Bunu değerlendirecek kişi izleyecekler. Girdiğim kapıdan 4 kişi el ele çıkmayı bekleyeceğim. Kaderimi bekleyeceğim." ifadelerini kullandı.