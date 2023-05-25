Survivor'da ödül yağmuru! 24 Mayıs Survivor 2023 ödül oyununu hangi takım kazandı?

Yayınlanma: 25.05.2023 - 09:46

Güncelleme: 25.05.2023 - 09:46

TV8 ekranlarından her akşam izleyici karşısına çıkan Survivor 2023 yarışmasında finale sayılı günler kaldı. Büyük finale az bir süre kala ödüller yarışmacıların iştahını kabartıyor. Kırmızı takım ve mavi takım arasındaki kıyasıya mücadelenin dün akşamki kazananının hangi takım olduğu merak ediliyor. Peki, 24 Mayıs Survivor 2023 ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor 109. bölüm ödülü ne? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR 109. BÖLÜM ÖDÜLÜ NE?

Geçtiğimiz akşam yayımlanan 109. bölümde yarışmacılar ödül karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Ada şartları için büyük önem taşıyan ödül dün gece ilk olarak mini ödül oyunu oynandı. Oyun öncesi kazanan takımın duş keyfinin yanı sıra (menü:domates çorbası, tavuk göğsü, taze fasulye, mercimek köftesi, meyveli tart) enfes akşam yemeği sofrasında karnını doyurma fırsatı yakalayacağı açıklandı.

İkinci oynanan ödül oyunundaysa yarışmacılar erzak dolu bir buzdolabı için karşı karşıya geldi. Oyunu kazanan takımın adasında 2 gün yiyecek dolu bir buzdolabı kalacak.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2023'ün geçtiğimiz akşam yayımlanan bölümünde ilk etapta oynanan mini ödül oyununu kırmızı takım kazanmayı başardı.

Gecenin ikinci etabında oynanan yiyecek dolu buzdolabı ödülünün kazananı ise yine kırmızı takım serilerde 2-0 kazanarak oldu. Böylece Survivor 2023'ün 109. bölümünde verilen tüm ödülleri kırmızı takım kazanmış oldu.