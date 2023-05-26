Survivor'da şoke eden eleme! 25 Mayıs Survivor 2023 kim elendi? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?
Survivor 2023 yarışmasında finale sayılı günler kala yarışmacılar elenmemek için kıyasıya mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Survivor'da finalin yaklaşmasıyla adadan elenen yarışmacılar herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak 25 Mayıs akşamı yayınlanan 110. bölümde Aziz mi, Nefise mi yoksa Cansu'nun mu elendiği merak ediliyor. Yarışmacıların aileleriyle özlem giderebilmesi için yapılan iletişim oyununu hangi takımın kazandığı araştırılıyor. Peki, Survivor'da şoke eden eleme! 25 Mayıs Survivor 2023 kim elendi? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?
TV8 ekranlarından her akşam izleyici karşısına çıkan Survivor 2023 yarışmasında finale sayılı günler kaldı. Büyük finale az bir süre kala yarışmada yaşanan eleme heyecanı giderek artıyor. Peki, Survivor'da şoke eden eleme! 25 Mayıs Survivor 2023 kim elendi? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da Aziz mi, Nefise mi, Cansu mu elendi? Survivor 110. bölümde kim elendi? İşte ayrıntılar...
25 MAYIS SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2023'te finale sayılı günler kala yarışmacılar aylardır ayrı kaldıkları ailelerinden ve sevdiklerinden haber alabilmek için iletişim oyununda kıyasıya mücadele ettiler. 25 Mayıs Perşembe günü oynanan iletişim oyununda ilk turu 8-6'lık skorla Kırmızı takım kazandı. İkinci turda 6-3'lük skorla yine Kırmızı takımın kazanmasıyla iletişim oyununun kazananı Kırmızı takım oldu.
25 MAYIS SURVİVOR 2023 KİM ELENDİ?
Survivor 2023 yarışmasında bu haftanın eleme adayları Aziz, Nefise ve Cansu olmuştu. 25 Mayıs akşamı yayınlanan 110. bölümde adaya veda ismin kim olduğu belli oldu. Nefise, Cansu ve Aziz'in eleme adayı olduğu gecede SMS oylaması sonucu Survivor'dan elenen yarışmacı Aziz oldu. Gönüllüler takımında yarışmaya başlayan ve son olarak Mavi takımda mücadele eden Aziz, oylamada en az SMS'i alarak Survivor'a veda etti.
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