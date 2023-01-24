Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'ın 2023 sezonu hızla devam ediyor. Peki, Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 17:08
Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da ikinci dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
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Survivor'da 23 Ocak 2023'te oynanan dokunulmazlık oyununun ardından, ikinci dokunulmazlığı kazanan takım ve yarışmacı belli oldu. Survivor'da ikinci eleme adayı da netleşti. Seçkin Piriler ve Berdan Mardini yarışmadan çekilme kararı alırken, izleyiciler dokunulmazlığı kazanan takımı ve eleme adayını araştırmaya başladı. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA İKİNCİ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ikinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ikinci eleme adayı Gönüller takımı tarafından Aziz seçildi. 



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