Survivor'da Berdan Mardini ve Seçkin Piriler neden yok? Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Survivor'dan elendi mi? Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 10:25

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 10:25

TV 8'de ekrana gelen Survivor 2023'te dün akşam yaprak dökümü yaşandı. Survivor 2023'e veda eden ilk isim ünlüler takımından Ümit Erdim olmuştu. Survivor 2023 Ünlüler takımı iki yarışmacısına daha veda etti.

Ünlü şarkıcı Berdan Mardini Survivor'a katılacağı belli olan ilk isimdi. Mardini'nin alacağı haftalık ücret sosyal medyada dikkat çekmişti. Mardini'nin Survivor 2023'ten haftalık 180 bin lira kazanacağı iddia edilmişti. Ancak Survivor 2023'te Ünlüler takımında yer alan Mardini ile ilgili izleyicileri şoke eden bir gelişme yaşandı.

BERDAN MARDİNİ SURVIVOR'DAN ELENDİ Mİ?

Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini, son bölümde sağlık sorunu yaşamıştı. Dokunulmazlık oyununda da yer almayan Mardini'nin zorlu şartlara karşı dayanamadığı bildirildi.

Son ödül oyununda tansiyonu düşen Berdan Mardini hakkında yeni gelişmeyi Ilıcalı açıkladı.

''Sevgili Berdan Mardini, bugün itibariyle Survivor'a devam edemeyecek. Kendisi bu şartları bu kadar zor beklemediğini, daha fazla devam etme şansı olmadığını bize iletti. Yarın, yanınıza gelecek ve vedalaşacak'' dedi.

SEÇKİN PİRİLER SURVIVOR'DA NEDEN YOK?

Dün gece gerçekleşen konseyde adaya bir kişi daha veda etti. Seçkin Piriler ada şartlarını alışmadığını belirterek yarışmadan çekildiğini açıkladı. "Bu kadar zor olacağını beklemiyordum" diyen Piriler yarışmaya devam etmek istemediğini belirtti.

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?



Vedaların sahne olduğu Survivor konseyinde bir kişi de eleme adayı olarak belirlendi. Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kazandı. Ünlüler ada konseyinde yapılan oylama ile eleme adayını belirledi. Ünlüler takımının yaptığı oylama ile haftanın ilk eleme adayı Yusuf Güney oldu. İkinci eleme adayısı ise performan birincisi olan Zeynep Alkan tarafından belirlendi. Alkan, eleme adayı olarak Ertuğ'nun ismini verdi.



