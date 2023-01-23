Acun Ilıcalı duyurdu: Berdan Mardini Survivor'dan çekildi!
Survivor 2023'te ünlüler kadrosunda yer alan Berdan Mardini adaya veda etti.
Ünlü şarkıcı Berdan Mardini Survivor'a katılacağı belli olan ilk isimdi.
Survivor 2023 yarışmacısı Berdan Mardini, son bölümde sağlık sorunu yaşamıştı. Dokunulmazlık oyununda da yer almayan Mardini'nin zorlu şartlara karşı dayanamadığı bildirildi.
Son ödül oyununda tansiyonu düşen Berdan Mardini hakkında yeni gelişmeyi Ilıcalı açıkladı.
''Sevgili Berdan Mardini, bugün itibariyle Survivor'a devam edemeyecek. Kendisi bu şartları bu kadar zor beklemediğini, daha fazla devam etme şansı olmadığını bize iletti. Yarın, yanınıza gelecek ve vedalaşacak'' dedi.
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