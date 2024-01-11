Yayınlanma: 11.01.2024 - 09:56

Güncelleme: 11.01.2024 - 09:56

Survivor All Star'da dün akşam ilk eleme heyecanı yaşandı. Yurttaşlar, Survivor adasına kimin veda ettiğini merak etti. Peki, Survivor'da kim elendi? 10 Ocak Survivor adasına kim veda etti?

SURVİVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNUN KİM KAZANDI?

Survivor All Star 10 Ocak Çarşamba bölümünde kazanan final turunda belli oldu ve Mavi takım kazandı.

SURVIVOR ALL STAR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Eleme adayları sırasıyla Doğukan, Yaman, Sercan ve son olarak Ersin oldu.

Sercan ile Ersin bu akşam düellolarda karşı karşıya geldi ve 5-0'lık skorla kazanan; Sercan oldu ve adaylıktan düşerek eleme potasından çıktı.

Sercan'ın potadan çıkmasıyla ersin ve Doğukan ikinci düello oyununda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma sonucunda Ersin Korkut 5-1'lik skorla öne geçti ve kaybeden isim Doğukan Manço oldu.

Bu durumda Survivor'da ilk elenen ismi Doğukan oldu.