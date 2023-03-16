Survivor'da kim elendi? 16 Mart'ta Survivor'da hangi yarışmacı elendi?

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 23:28

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 23:28

Survivor 2023'te yarışmacılar, iletişim ödülünü kazanmak için mücadele etti. Ünlüler ve Gönüllüler takımı ödülü kazanmak için parkurda kıyasıya yarıştı. Yarışın ardından eleme gerçekleştirildi. İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Ödülü kazanmak için kadınlar ve erkekler arasında mücadele başladı. Kadınlar yarışını ünlüler kazanırken erkekler mücadelesinin kazananı da gönüllüler oldu. En iyilere kalan oyunun son aşamasında kazanan takım Ünlüler Takımı oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme potasında ünlülerden Cansu ve gönüllülerden Aziz, Alper ve Fatih yer alıyordu. Elenen yarışmacı konseyde netleşecek.