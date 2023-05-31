Yayınlanma: 31.05.2023 - 12:27

Güncelleme: 31.05.2023 - 12:27

Survivor 2023'ün 30 Mayıs akşamı yayımlanan 115. bölümünde Türk ve Yunan yarışmacılar ortak takımlar oluşturarak ödül oyununa çıktılar. Türk ve Yunan yarışmacıların Dominik'te kıyasıya mücadele ettiği ödül oyununda hangi takımın galip geldiği merak ediliyor. Peki, Survivor'da Türk-Yunan mücadelesi! Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? 30 Mayıs Survivor Türkiye-Yunanistan ödül oyununu kim kazandı? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR TÜRKİYE-YUNANİSTAN YARIŞMASININ ÖDÜLÜ NEYDİ?

Survivor 2023'te Türk-Yunan yarışmacıların karma takımlar oluşturarak yarıştıkları ödül oyununun kazanan takımı tavuk pirzola yemeye hak kazandı.

SURVİVOR TÜRKİYE-YUNANİSTAN ORTAK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2023'te 30 Mayıs'ta yayımlanan 115. bölümde Türkiye - Yunanistan takımları karşı karşıya geldi. Ödül oyununda Türk-Yunan yarışmacılar birlikte takımlar oluşturdu. Erkekler ve kadınlar arasında düzenlenen yarışmada yarışmacıların mücadelesi tavan yaptı. Bu oyun için kadın ve erkek yarışmacılar ayrı takımlar oluşturarak parkurda yerlerini aldı.

Survivor 2023 Türkiye - Yunanistan yarışmasında kazanan takım erkekler oldu ve tavuk pirzola yemeye hak kazandı. Ancak oyun sonrası Acun Ilıcalı'dan kadın yarışmacılara jest geldi. Acun Ilıcalı, kadın takımını kendi evinde ağırlayarak bir akşam yemeği sunma teklifinde bulundu.

Öte yandan Survivor'da nefes kesen mücadele sonunda, yarışmacılar bu kez çark başına geçerek sürpriz ödülleri yakalamaya çalıştı. Çarkta yer alan ödüller ise sushi, cheesecake, ayakkabı, 2 saat masaj, otel, Mikonos, Çeşme, bir kişi ile Disneyland, 100 euro ve scooter oldu.