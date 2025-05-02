Yayınlanma: 02.05.2025 - 21:30

Güncelleme: 02.05.2025 - 21:30

atv ekranlarının yeni dizisi Sustalı Ceylan'ın yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak diliyor. Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük, Celil Nalçakan, Seda Türkmen gibi isimleri buluşturan dizinin 5. bölümünün hangi gün yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, Sustalı Ceylan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sustalı Ceylan'ın son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Yıllar önce kendisine tecavüz edip evlendirildiği Necmi ile şiddet dolu mutsuz bir evliliği olan Ceylan'ın hayattaki tek umudu çocuğu Yusuf'tur. Günübirlik işlerde çalışan Ceylan kocasından gizli biriktirerek çocuğuyla birlikte yurt dışına kaçma hayalleri kurmaktadır. Ancak kocası Necmi'nin para uğruna çocuğunun bir böbreğini organ mafyasına satması Ceylan'ın hayatını tamamıyla değiştirecektir.

SUSTALI CEYLAN DİZİSİ HANGİ GÜN?

Sustalı Ceylan dizisinin 5. bölümü 2 Mayıs Cuma günü atv ekranlarındaki yerini alacak.

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Sümeyye Aydoğan

Burak Yörük

Celil Nalçakan

Melike Güner

Evrim Doğan

Seda Türkmen

Hasan Küçükçetin

Melisa Berberoğlu

Hakan Atalay

Hülya Aydın

Cezmi Baskın

SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN 4. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Yusuf'un tedavi masraflarını karşılayabilmek için Bekri'nin yasadışı iş teklifini kabul eden Ceylan, kararlıdır. Oğlunun eski sağlığına kavuşması için her şeyi göze almıştır.

Ferhat'ın tüm çabalarına rağmen vazgeçmez; vazgeçemez Ceylan. Sonunu bile bile, yaşadığı acıları geri bırakıp oğlu ile yepyeni bir hayat kurabilmek umuduyla, bu karanlık dünyaya adım atar. Dönüşü yoktur artık!

Daha ilk görevinde büyük bir tehlike ile yüzleşip ölümle burun buruna gelir. Bekri Vezirli'nin güvenini kazanmak, sandığı kadar kolay olmayacaktır.