Kızılcık Şerbeti'nde yaprak dökümü: Bir isim daha diziye veda ediyor!
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kızılcık Şerbeti’nde bir ayrılık daha… Show TV’de yayımlanan ve Gold Film imzası taşıyan diziye bu sezon dahil olan Meri, hikâyeye veda ediyor.
Gold Film imzalı ve izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Kızılcık Şerbeti, 3. sezonunu 30 Mayıs Cuma akşamı yayımlanacak 103. bölümüyle noktalayacak. Sezon finali yaklaşırken dizide dikkat çeken ayrılıklar yaşanıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Meri karakterine hayat veren deneyimli oyuncu Şebnem Bozoklu, ekibe veda edecek. Bozoklu’nun canlandırdığı Meri’nin hikâyesi önümüzdeki günlerde tamamlanacak ve başarılı oyuncu sezon finali öncesinde diziden ayrılacak.
SİBEL TAŞÇIOĞLU DA AYRILMIŞTI
Dizide yaşanan bir diğer ayrılık ise Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu olmuştu. Üç sezondur başarılı performansıyla dikkat çeken deneyimli oyuncu, geçtiğimiz bölümlerde diziye veda etmişti. Kızılcık Şerbeti'nin duygusal ve sert karakterlerinden biri olan Pembe, hikâyede önemli bir yer tutuyordu.
SEZON FİNALİNE GERİ SAYIM BAŞLADI
Aydın Bulut’un yönetmenliğinde ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, birbirine tamamen zıt iki ailenin kültürel farklılıklar içinde aynı hayat çizgisinde buluşma mücadelesini konu alıyor. Final bölümüyle birlikte üçüncü sezonuna veda etmeye hazırlanan dizi, 30 Mayıs’ta yayınlanacak 103. bölümle sezonu kapatacak.
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