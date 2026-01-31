Susuzluk filminin yönetmen koltuğunda Jeremy Kasten oturuyor. Filmin senaristliğini Ben Lustig, Liz Maccie, Blaine Pate üstleniyor. Peki, Susuzluk filminin konusu ne? Susuzluk filminin oyuncuları kim?

SUSUZLUK FİLMİNİN KONUSU NE?

Uyuşturucu bağımlısı genç bir çift, tedavi döneminde; vahşetten çıldıran bir vampir klanıyla rastlaşır. Bu gruba katılabilmeleri için insanlıklarından vazgeçerek vampir olmaları zorunludur.

SUSUZLUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jeremy Sisto

Ellie Cornell

Matt Keeslar

Clare Kramer

Adam Baldwin

Erik Palladino

Serena Scott Thomas

Charlotte Ayanna

Neil Jackson

Alicia Morton

Michael Mantell

Dawn Weld

Tom Lenk

SUSUZLUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Susuzluk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.9 olarak belirlendi.