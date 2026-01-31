Susuzluk filminin yönetmen koltuğunda Jeremy Kasten oturuyor. Filmin senaristliğini Ben Lustig, Liz Maccie, Blaine Pate üstleniyor. Peki, Susuzluk filminin konusu ne? Susuzluk filminin oyuncuları kim?
SUSUZLUK FİLMİNİN KONUSU NE?
Uyuşturucu bağımlısı genç bir çift, tedavi döneminde; vahşetten çıldıran bir vampir klanıyla rastlaşır. Bu gruba katılabilmeleri için insanlıklarından vazgeçerek vampir olmaları zorunludur.
SUSUZLUK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jeremy Sisto
Ellie Cornell
Matt Keeslar
Clare Kramer
Adam Baldwin
Erik Palladino
Serena Scott Thomas
Charlotte Ayanna
Neil Jackson
Alicia Morton
Michael Mantell
Dawn Weld
Tom Lenk
SUSUZLUK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Susuzluk filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.9 olarak belirlendi.