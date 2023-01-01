Taksi 4 filminin konusu ne, oyuncuları kim?
2007 yılında vizyona giren Taksi 4 filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Taksi 4 filminin konusu ne? Taksi 4 filminin oyuncuları kim? Taksi 4 filminin IMDb puanı kaç?
Taksi 4 (Taxi 4), yönetmenliğini Gérard Krawczyk, senaristliğini Luc Besson'un üstlendiği, 2007 yapımlı bir aksiyon/komedi filmidir.
TAKSİ 4 FİLMİNİN KONUSU NE?
Marsilya'da çok özel bir taksinin şoförü olan Daniel, ünlü bir futbolcuyu stadyuma zamanında ulaştırır ve daha sonra sakar polis arkadaşı Émilien'in koruması altında kaçtıktan sonra tehlikeli Belçikalıyı yakalamasına yardım eder.
TAKSİ 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Samy Naceri
Frederic Diefenthal
Bernard Farcy
TAKSİ 4 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Taksi 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlenmiştir.
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