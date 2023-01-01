Taksi 4 filminin konusu ne, oyuncuları kim?

01 Ocak 2023 Pazar, 09:00

Taksi 4 (Taxi 4), yönetmenliğini Gérard Krawczyk, senaristliğini Luc Besson'un üstlendiği, 2007 yapımlı bir aksiyon/komedi filmidir.

TAKSİ 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Marsilya'da çok özel bir taksinin şoförü olan Daniel, ünlü bir futbolcuyu stadyuma zamanında ulaştırır ve daha sonra sakar polis arkadaşı Émilien'in koruması altında kaçtıktan sonra tehlikeli Belçikalıyı yakalamasına yardım eder.

TAKSİ 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Samy Naceri

Frederic Diefenthal

Bernard Farcy

TAKSİ 4 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Taksi 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlenmiştir.