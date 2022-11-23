Yol Arkadaşım 2 filminin konusu nedir? Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları kim?
Yol Arkadaşım 2, Bedran Güzel'in 2018 yılında yönettiği, komedi filmidir. Yol Arkadaşım 2 filminin konusu nedir? Yol Arkadaşım 2 filminin oyuncuları kim?
Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın başrolleri paylaştığı komedi filmi Yol Arkadaşım'ın devam filmi Yol Arkadaşım 2'de, Onur ve Şeref hayallerinin peşinden gitmeye çalışırken hayatın gerçekleriyle de karşılaşmaya devam ediyor.
YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Ayvalık'a yaptıkları yolculukta dost olan ve binbir badirenin ardından yol arkadaşlığı kavramının hakkını veren Şeref ve Onur ikilisi, son bir yılda daha da kenetlenmiştir. İkili son bir yıl içinde iş arkadaşı olmanın yanı sıra ev arkadaşlığı da yapmaya başlamıştır. Karakterleri birbirine tamamen zıt olan bu iki adamın paylaştığı iki alanda da dertler ve aksilikler bitmez. Şeref'in işi, müzik kariyerine atılmaya çalışan Onur'un menajerliğini yapmaktır. Ancak bu konuda oldukça yeteneksizdir. Sıkıntılara dayanamayan Onur, sevmediği eski işi ilaç mümessilliğine geri dönmeye kara verince, Şeref alelacele ona bol sürprizli bir turne ayarlar. İkilinin bu turne yolculuğu da aşk, macera ve aksiliklerle dolu geçecektir.
YOL ARKADAŞIM 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Oğuzhan Koç Onur
İbrahim Büyükak Şeref
Ezgi Eyüboğlu Çilek
Olgun Toker Selim
Kadir Polatçı Nevzat
Aycan Koptur Yeliz
Bahar Şahin Cemre
Kıvanç Baran Arslan Veli
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