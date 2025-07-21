Tango ve Cash filminin yönetmen koltuğunda Andrey Konchalovsky oturuyor. Filmin senaristliğini Randy Feldman üstleniyor. Peki, Tango ve Cash filminin konusu ne? Tango ve Cash filminin oyuncuları kim?

TANGO VE CASH FİLMİNİN KONUSU NE?

Ray Tango ve Gabe Cash, Los Angeles'ın mesleklerinde çok iddialı 2 polis memurudur. Uyuşturucu ve silah kaçakçısı Perret, bu iki adamın peşinde olmasından bunalarak, onların işlemedikleri bir suç yüzünden hapse girmelerine neden olur. Cinayet silahıyla yakalanarak hapse giren Tango ve Cash suçsuz olduklarını ispatlayabilmek için işbirliğine girerler. Hapishane yöneticilerinden biri Cash'in eski bir arkadaşıdır ve onların hapisten kaçmaları için yardımcı olur.

TANGO VE CASH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone

Kurt Russell

Teri Hatcher

Michael J. Pollard

Lewis Arquette

James Hong

Jack Palance

Brion James

Robert Z'Dar

Philip Tan

Marc Alaimo

Susan Krebs

TANGO VE CASH FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tango ve Cash filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.