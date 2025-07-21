Tango ve Cash filminin yönetmen koltuğunda Andrey Konchalovsky oturuyor. Filmin senaristliğini Randy Feldman üstleniyor. Peki, Tango ve Cash filminin konusu ne? Tango ve Cash filminin oyuncuları kim?
TANGO VE CASH FİLMİNİN KONUSU NE?
Ray Tango ve Gabe Cash, Los Angeles'ın mesleklerinde çok iddialı 2 polis memurudur. Uyuşturucu ve silah kaçakçısı Perret, bu iki adamın peşinde olmasından bunalarak, onların işlemedikleri bir suç yüzünden hapse girmelerine neden olur. Cinayet silahıyla yakalanarak hapse giren Tango ve Cash suçsuz olduklarını ispatlayabilmek için işbirliğine girerler. Hapishane yöneticilerinden biri Cash'in eski bir arkadaşıdır ve onların hapisten kaçmaları için yardımcı olur.
TANGO VE CASH FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Sylvester Stallone
Kurt Russell
Teri Hatcher
Michael J. Pollard
Lewis Arquette
James Hong
Jack Palance
Brion James
Robert Z'Dar
Philip Tan
Marc Alaimo
Susan Krebs
TANGO VE CASH FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tango ve Cash filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.4 olarak belirlendi.