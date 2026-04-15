Tanımlanamayan filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Jude Chun üstleniyor. Peki, Tanımlanamayan filminin konusu ne? Tanımlanamayan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

TANIMLANAMAYAN FİLMİNİN KONUSU NE?

1993 yılında uzaydan küre şeklindeki devasa UFO'lar geldi ve Seul, Paris, İstanbul, Rio gibi dünyanın belli başlı şehirlerinin üzerine yerleştiler. İnsanoğlu o zamanlar dünyanın sonunun yakın olduğuna inanıyordu. Aradan geçen yirmi dokuz yılın ardından UFO'lar herkesin günlük yaşamının bir parçası haline geldi. Ancak Uzaylı Zihin Kontrol Sendromu adı verilen ve sıradan insanlara benzeyen bazı insanların aslında dünya dışı varlıklar olduğunu öne süren tehlikeli ve rahatsız edici bir söylentinin ortaya çıkmasıyla bu normallik bozulmaya başlar. Geceleri bu insanlar kendi gezegenlerine dair anıları rüyalarında görürler. Bu rüyalar o kadar canlıdır ki, bu anıları dünyadaki yaşamlarından daha gerçek sayarlar. Söylenti ne ölçüde doğru olabilir?

TANIMLANAMAYAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jang Sun

Kim Hyo-in

Jeon Ho-hyeon

TANIMLANAMAYAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tanımlanamayan IMDb puanı 10 üzerinden 5.4 olarak belirlendi.