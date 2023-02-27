Tansiyon yükseliyor... Star TV'nin Yalı Çapkını dizisinde peş peşe vedalar

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 19:40

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 20:07

Star TV ekranlarında yayınlanan ''Yalı Çapkını'' dizisi her Cuma izlenme rekorları kırmaya devam ederken dizinin kadrosunda da bazı ayrılıklar yaşanacak.

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolleri paylaştığı dizide Halis Ağa'nın arkadaşı Necip Usta rolüne hayat veren usta aktör Menderes Samancılar, Yalı Çapkını dizisinden ayrılmış ve bu gelişme dizinin hayranlarını çok üzmüştü. Sonrasında da kadroya Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'nın şoförü ve Sultan'ın kocası İbrahim karakterine hayat veren Cansu Fırıncı veda etmişti.

Peş peşe ayrılıkların yaşandığı Yalı Çapkını dizisinden bir oyuncu daha ayrılacak.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Yalı Çapkını dizisine veda eden isimde belli oldu. Dizideki tansiyonu yükselten o isim biraz daha tansiyonu yükselterek diziye apar topar veda edecek.

Yalı Çapkını hem ekranda, hem de dijital dünyada en çok izlenen dizi olmaya devam ediyor. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in başrollerini paylaştığı dizide bir ayrılık yaşanacak.

Dizinin konuk oyuncularından Fırat Çelik projeye veda edecek. Çelik, diziye Efe rolüyle dahil olmuş ve Ferit ile Seyran arasındaki tansiyonu artırmıştı.

Cumhuriyet'in edindiği bilgilere göre; Yalı Çapkını dizisinden sezon finali öncesi başka ayrılıklarda yaşanacak. Öte yandan Yalı Çapkını dizisinin haziran ayında sezon finali yapması bekleniyor.