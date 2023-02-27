Domatesteki bilinmeyen tehlike.. Asla yapmamanız gerekiyor çok zararlı

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 22:37

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 22:37

Bazı yiyecekleri buzdolabına koymamak gerekiyor. Özellikle bazı sebzelerin buzdolabına konulmasına bozulmasına yol açıyor. Örneğin, Türk mutfağında çokça tüketilen besinlerden biri olan domatesi kesinlikle buzdolabına koymamak gerekiyor.

NEDEN KONULMAMALI?

Domates buzdolabına konulduğunda çok daha çabuk yumuşuyor ve hızlı bir şekilde de küfleniyor. Domatesi buzdolabına koymak hiç sağlıklı değil.

MUZU DA UZAK TUTMALISINIZ

Bir başka uyarı da en sevilen meyvelerden biri olan muzla ilgili. Muzun da kesinlikle buzdolabına konulmaması gerekiyor. Muz buzdolabında bekletildiğinde hızlı bir şekilde kararıyor.

HANGİ SEBZELER DOLABA KONULMAMALI?

Kök sebzeler yani patates, sarımsak, soğan, yer elması ve balkabağı buzdolabına konmaması gerekenler arasında yer alır. Bu sebze ve meyveler, içerisi hava alacak şekilde ve delikli kaplarda, direk güneş ışığına maruz bırakılmadan saklanmalıdır.



DONMUŞ GIDALARA DA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR

Öte yandan BBC Türkçe'de yer alan bir içerikte; Donmuş gıdalarla ilgili de bir uyarıya yer verildi. İşte dondurulmuş gıdalar hakkında bilmeniz gereken 5 şey

1. Gıda yalnızca alındığı gün mü dondurulur?

Gıda Standartları Kurumu'nun yaptırdığı araştırmaya katılanların %43'ü öyle olduğuna inanıyor ama kuruma göre bu bilgi yanlış.





Ülkede gıda güvenliğinden sorumlu olan kuruma göre gıdalar, "Son kullanım tarihine kadar her an dondurulabilir."









Gıda bekledikçe tazeliğinden kaybettiği için zamanla besin değeri düşebilir ama tehlikeli de değil.





2. Gıda derin dondurucuda uzun süre beklerse bozulur mu?





Gıda Standartları Kurumu'nun araştırmasına göre halkın %38'i gıdaların derin dondurucuda da bozulabileceğine inanıyor.





Ancak kurumun Genel Müdürü Steve Wearne'e göre bu doğru değil.





Wearne'e göre zamanla buz kristallerinin artması yüzünden gıdanın tadı ve dokusu değişse de, besin zehirlenmesi riski yok.





Wearne "Gıda derin dondurucuda güvendedir ama zamanla kalitesi düşer. Dolayısıyla da dondurulduktan sonra 3-6 ay içinde tüketilmesini tavsiye ediyoruz. Tabii paketlenmiş hazır gıdaların üzerindeki etiketlere de bakılmasında fayda var." diyor.





3. Gıdayı çözdürdükten sonra ne kadar zamanımız var?





Bakteri türlerinin çoğu, derin dondurucuda ölmüyor. Ancak düşük ısı ve susuzluk yüzünden pasif hale geçiyor.





Bu nedenle gıdanın buzu çözüldüğünde, bozulma süreci de yeniden başlıyor.





Steve Wearne "Derin dondurucu, gıdalar için kumandadaki 'bekle' düğmesi gibidir. Zamanı durdurur." diyor.





"Ama buzu çözülünce, duran zaman yeniden akmaya başlar. Bu nedenle gıdaları ancak yiyeceğiniz zaman çözdürün, buzu tamamen çözüldükten sonra 24 saat içinde yiyin."





4. Dondurulmuş gıdayı çözdürmek için en iyi yöntem hangisi?





Bakteriler genel olarak sıcakta ürediği için, gıdayı yavaş yavaş çözdürmek en iyisi.





Aksi halde bakterilerin hızla artması riski var.





5. Bir gıdayı ikinci kez dondurmak tehlikeli mi?

Dondurulup çözülmüş gıda, bozulma sürecine kaldığı yerden devam ediyor.





Ancak çözüldükten sonra yeniden dondurulursa, ikinci kez çözüldüğünde bakteriler çok hızla çoğaldığı için zehirlenme riski artıyor.





Ancak dondurulup çözülen gıda pişirilmişse, örneğin çiğ tavuktan, tavuklu bir yemek yapılmışsa o zaman zararlı bakteriler ölüyor ve gıdanın yeniden dondurulması riskli olmuyor.