41 yıllık ustanın verdiği sırla erimeyen nohut pişirmenin püf noktası

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 04:03

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 04:03

Nohut yemeği, Türk mutfağında çokça tüketilen bir yemektir. Türkiye, Ermenistan, Yunanistan, Balkan ülkeleri, Suriye ve Irak'ta da yapılan nohut etli ve etsiz olarak yapılabilmektedir.

Nohut pişirirken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor.

41 yıllık usta lokantacı Mustafa İbrahim'e göre nohudu bir gece önceden ıslatmak gerekiyor. İbrahim ayrıca marketlerde satılan konserve nohutları da önermiyor.

Mustafa İbrahim'in nohut yemeğiyle ilgili bir uyarısı daha var..

Yemeğe lezzet katması için eklenen hazır tavuk suyu veya et suyunu kesinlikle tavsiye etmiyor. Çünkü bu ürünler yemeğe lezzet katmak bir yana çok sağlıksızmış.

Peki erimeyen nohut yemeğinin tarifi nasıldır?

Tarifsiteniz'de paylaşılanlara göre; 6 kişilik nohut yemeğinin tarifi ve hazırlık aşamaları paylaşıldı. İşte tarifle ilgili bilmeniz gereken her şey!

500 gr kadar nohut

4 yemek kaşığı kadar salça

1 yemek kaşığı kadar su

2 büyük boy soğan

2 yemek kaşığı kadar sıvıyağ

(250 gr kuşbaşı eti ister dana ister kuzu ) isteğe göre

HAZIRLIK AŞAMALARI

Nohutları derin bir kaba koyun ve üzerine iki litre kadar ılık su ekleyin. 12 saat boyunca suda bekletin. 12 saatten az suda bekletirseniz nohut yeterince yumuşamayacak ve iyi pişmeyecektir. 12 saatten fazla bekletirseniz dış yüzeyi yumuşar ve pişerken de dağılma sorunu oluşur. Bu yüzden 8 saat altında veya 12 saat üzerinde sakın bekletmeyin.

NOHUDUN TARİFİNE GEÇELİM

*İki defa nohudu yıkayalım.

*Kabukların görüntüsünden rahatsız olmuyorsanız ayıklamanıza gerek yoktur.

*Ancak midenizde sorun varsa ayıklamanız iyi olacaktır.

*Soğanları küp küp doğrayıp ardından salçayı suyla karıştıralım.

*Salçayı sulandırmazsanız tencerede siz karıştırana dek salça yanacaktır.

*Etli yapacaksanız nohudu önce kuşbaşı etlerinizi 2 yada 3 dakika kavurun.

*Tencereye ardından yağı koyup orta ateşte soğanları pembeleşinceye dek iyice karıştırın.

*Salçayı sonrasında ekleyin ve ara vermeden karıştırın.

*3 dakika sonra nohutları da ekleyin ve 2 dakika hafifçe karıştırarak kavrulmalarını sağlayın.

*Böylyece nohudun yumuşamış dış yüzeyi yeterince sertleşecektir.

*İçi pişerkende asla dağılmayacaktır.

*Ardından 2 su bardağı az olursa 2,5 su bardağı su ekleyin ve baharatlarınızı da ilave edip tencerenizin kapağını kapatın.

*Baharat olarak tuz, karabiber, pulbiber kullanabilirsiniz.

*Dilerseniz servis etmeden öncede tuz ve baharatları ekleyebilirsiniz.

*Düdüklü kullanmayacaksanız normal tencerede ilk yarım saat yüksek ateşte sonrasında ise yarım saat orta ateşte olmak üzere toplamda nohut yemeğinizi 1 saat pişirin.

*Ocağı kapatmadan önce pişme derecesini kontrol edin .

*Eğer damağınızda dağılıyorsa kapağı kapatın ve soğumaya bırakın.

*Eğer hafif diriyse yemeğinizi servis edebilirsiniz.

*Nohut yemeği tarifi işte bu kadar kolaydır.

*Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.

AŞÇININ NOTU; Nohudun erimemesi için bir tutam karbonat ve bir tutam kimyon eklemeyi ihmal etmeyin. Karbonat ve kimyon yemeğin ayrıca gaz yapmasını da önleyecektir.

NOHUT YEMEĞİNİN YANINA EN İYİ NE GİDER?

Nohut yemeğinizi pişirdikten sonra yanına ''acı biber turşusu, pirinç pilavı ve çoban salata'' çok fazla yakışacaktır.