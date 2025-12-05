Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde ne oldu?

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Esme ile Adil’in bebeklerinin olduğunu öğrenen Eleni, Esme’nin bütün bu yükü tek başına taşımasına çok üzülür ve Esme’ye Adil’le paylaşması için baskı yapar. Ama Esme kabul etmez. Adil ise içi parçalansa da Eleni’nin gitme kararına saygı duyar ama ondan Furtunaların ona yaşattıklarının hesabını sormak için zaman ister. Eleni sadece bir gün verir, ertesi gün gidecektir. Adil harekete geçer. Esme’nin babasının Esme’yi atmaya çalışırken uçurumdan düştüğünü öğrenince, Esme’nin de hesabını sorar. Hicran’ı o uçurumun kenarına götürür ve Şerif’in Eleni’yi öldürmeye çalıştığını Şirin Furtuna’nın duymasını sağlar. Kan hakkı olarak da Şirin’den üç ağır bedel ister: Çay fabrikasının arazisi, Furtuna Konağı ve tüm Furtuna Ailesi’nin Çakır’la Akça’nın evleneceği Koçari düğününde hazır bulunması…

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü 5 Aralık akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.