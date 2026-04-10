Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Koçari’de Esme’nin Şerif’ten boşanması kutlanırken Şerif Koçariler için kıyameti başlatır. Koçarilerin Rusya’daki soğuk hava deposunu patlatır ve Koçari Köyü’nün suyunu zehirler. Adil’i Rusya’daki ölüm tuzağına çekerken Esme’yi çok uzaklara kaçırmanın hazırlığını yapar. Esme ile Adil ise birbirlerini sadece sevmek değil anlayarak sevmek konusunda büyük adımlar atarken Şerif’i hapse attırmaya da iyice yaklaşırlar.

Esme, Zarife’nin de çocuk satma işinde olduğunu öğrenir. Eleni, gizlice kendi DNA testini yapmaya karar verir. Bir yandan da Oruç’a gerçekleri söyletmek için planlar yapar ve onu sarsmaya başlar. Oruç duygularını alt üst eden bu planlara direnmekte zorlanır.

Yayla evinde, Fadime İso’ya ruhunu ve korkularını en açık hâliyle paylaşır. Bu paylaşım ikisini birbirlerine çok yaklaştırır. Fadime, İso’nun çocukken hep çizdiği uçan atmaca resmini görür. Ama aynı anda Adil ve Oruç da Rusya’daki ölüm tuzağında aynı uçan atmaca ile karşılaşırlar! Adil, Esme ve Eleni Şerif’in başlattığı kıyametle savaşırlarken, Koçarilerin kökünü kurutmaya yemin eden Şerif’in bilmediği bir şey vardır. Sadece Koçariler değil kendinden insanlar da zehirlenmiştir. Şimdi hem Esme, hem İso hem de Oruç ölümün kıyısındadırlar.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Adil, Emine’nin bebeğini kurtarırken, İso ve Fadime’nin bulduğu Emine’yi de Eleni ve Oruç hayata döndürürler. Ancak Şerif’in Esme’den boşanmamak için yaptığı hamleler bitmez. Koçariler ve Furtuna uşakları hep birlikte Esme’nin boşanabilmesi için canlarını dişlerine takarlar. Emine hastanedeyken, Emine’nin bebeğine Adil ve Esme bakarlar. Birlikte yaşayamadıkları hayatın bir benzeri ile karşılaşmak, ikisini de çok sarsar.

Hicran ve Zarife, Eleni’nin kim olduğunu öğrenmemesi için uğraşırlarken Oruç annesiyle karşı karşıya gelir. Ama hiçbirinin Eleni’nin yolundan haberi yoktur. İso sayesinde Fadime ve İso’nun ilişkileri büyük bir eşik atlar ve çok sağlamlaşır. Ama Eyüphan büyük bir koz ele geçirir.

Şerif Adil’i Esme ile ilişkileri hakkında sürekli kışkırtmaya çalışır ama Esme Şerif’le evliliklerinin kâğıt üzerinde olduğunu kanıtlar ve boşanır. Adil sevdiği kadının bunca yıl tek başına taşıdığı sadakatin ağırlığıyla sarsılır. Şerif ise hem Esme’yi hem annesini yitirmiştir, artık kaybedecek hiçbir şeyi yoktur ve her zamankinden daha tehlikelidir.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 24. bölümü 10 Nisan Cuma akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.