Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümü ne zaman? Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Esme ve Eleni el ele verirler, Şerif’in bütün Koçari’yi zehirleyip Esme’yi almaya gelerek yarattığı kaosu yönetmeyi ve onu Adil’in zekice kurguladığı tuzağa çekmeyi başarırlar. Fadime, bir yandan İso için endişeden delirirken bir yandan abisiyle birlikte Şerif’in otuz adamıyla savaşır. Eleni bir triyaj alanı oluşturarak ambulanslar gelene kadar herkesi hayatta tutmayı başarır. Zehirlenen Oruç ise elindeki son ilacı kendi canı pahasına düşmanı Gezep’i kurtarmak için kullanır. Esme böyle bir kötülükte bile Adil’in Şerif’i yapacaklarından korkmayınca, Adil Esme’nin sakladığı sırrın çok daha büyük bir şey olduğunu anlar. Gerçeğe yolculuğu başlarken, buna Esme’nin hiç beklemediği bir şekilde yaklaşır. Zarife’nin geçmişteki günahları herkesin önünde ortaya çıkarken, Eleni gerçeğin peşindeki yoluna kararlılıkla devam eder. Oruç İso ile Fadime’nin evliliğinin sebebini öğrenir. İso ve Fadime onun önünde sevdalarını haykırınca, Oruç Eyüphan için geri dönüşü olmayan bir plan hazırlar. Koçari ve Furtuna köyleri, Adil’in Şerif’e vereceği cezayı izlemek için toplanır. Ama orada yaşanan şeyler, Karadeniz’de artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının habercisi gibidir.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Koçari’de Esme’nin Şerif’ten boşanması kutlanırken Şerif Koçariler için kıyameti başlatır. Koçarilerin Rusya’daki soğuk hava deposunu patlatır ve Koçari Köyü’nün suyunu zehirler. Adil’i Rusya’daki ölüm tuzağına çekerken Esme’yi çok uzaklara kaçırmanın hazırlığını yapar. Esme ile Adil ise birbirlerini sadece sevmek değil anlayarak sevmek konusunda büyük adımlar atarken Şerif’i hapse attırmaya da iyice yaklaşırlar.

Esme, Zarife’nin de çocuk satma işinde olduğunu öğrenir. Eleni, gizlice kendi DNA testini yapmaya karar verir. Bir yandan da Oruç’a gerçekleri söyletmek için planlar yapar ve onu sarsmaya başlar. Oruç duygularını alt üst eden bu planlara direnmekte zorlanır.

Yayla evinde, Fadime İso’ya ruhunu ve korkularını en açık hâliyle paylaşır. Bu paylaşım ikisini birbirlerine çok yaklaştırır. Fadime, İso’nun çocukken hep çizdiği uçan atmaca resmini görür. Ama aynı anda Adil ve Oruç da Rusya’daki ölüm tuzağında aynı uçan atmaca ile karşılaşırlar! Adil, Esme ve Eleni Şerif’in başlattığı kıyametle savaşırlarken, Koçarilerin kökünü kurutmaya yemin eden Şerif’in bilmediği bir şey vardır. Sadece Koçariler değil kendinden insanlar da zehirlenmiştir. Şimdi hem Esme, hem İso hem de Oruç ölümün kıyısındadırlar.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Taşacak Bu Deniz dizisinin 25. bölümü 24 Nisan Cuma akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.