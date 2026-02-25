Taşacak Bu Deniz, 20. bölüm 2. fragmanıyla izleyiciyi yeniden ekran başına kilitledi. Yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem olan fragman, özellikle kaza sahneleriyle büyük yankı uyandırdı. Peki, Taşacak Bu Deniz Eleni öldü mü? Taşacak Bu Deniz Eleni diziden ayrılıyor mu?

TAŞACAK BU DENİZ ELENİ ÖLDÜ MÜ?

20. bölüm fragmanının en çarpıcı anı, Eleni'nin kalbinin durduğu sahne oldu. Fragmanda yer alan kalp durması sahnesine rağmen, Eleni karakterinin diziden ayrılacağına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

20. BÖLÜMDE İZLEYİCİYİ NELER BEKLİYOR?

Taşacak Bu Deniz'in 20. bölümünde kazanın sonuçları hikâyenin seyrini belirleyecek. Eyüphan'ın sabotajının ortaya çıkıp çıkmayacağı, Eleni'nin sağlık durumunun nasıl sonuçlanacağı ve İso'nun yaşananlar karşısındaki tavrı bölümün en kritik başlıkları arasında yer alıyor.

Eleni'nin hayatta kalması durumunda dizide yeni bir dönüm noktası yaşanabilir.