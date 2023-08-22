Yayınlanma: 22.08.2023 - 10:10

Güncelleme: 22.08.2023 - 10:10

Tehlikeli (Dangerous) filminin yönetmen koltuğunda David Hacki oturuyor. Senaristliğini David Hackl, Christopher Borrelli üstleniyor. Peki, Tehlikeli (Dangerous) filminin konusu ne? Tehlikeli (Dangerous) filminin oyuncuları kim?

TEHLİKELİ (DANGEROUS) FİLMİNİN KONUSU NE?

Kardeşinin ölümü ile büyük bir yıkıma uğrayan bir adam, kendisini toparlamak için ıssız bir adaya yerleşir. Ancak çok geçmeden bulunduğu yer, kardeşinin ölümünden sorumlu olan çetenin paralı askerleri tarafından kuşatılır. Adam, kendisini amansız bir intikam savaşının içinde bulur.

TEHLİKELİ (DANGEROUS) FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mel Gibson

Scott Eastwood

Famke Janssen

Tyrese Gibson

Kevin Durand

TEHLİKELİ (DANGEROUS) FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tehlikeli (Dangerous) filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.1 olarak belirlendi.