Tekken filminin yönetmen koltuğunda Dwight H. Little oturuyor. Filmin senaristliğini Mike Werb, Michael Colleary, Alan B. McElroy, Charles Stone üstleniyor. Peki, Tekken filminin konusu ne? Tekken filminin oyuncuları kim?
TEKKEN FİLMİNİN KONUSU NE?
Büyük bir gücü tuttuğunu keşfeden ve ondan onu almak için durduralamayacak seçkin tabaka dövüşçülerinin takımıyla mücadele etmekte olan bir gencin öyküsü. Yüksek oktanlı bir hareket filmi.
TEKKEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Luke Goss
Darrin Dewitt Henson
Tamlyn Tomita
Mircea Monroe
Cary-Hiroyuki Tagawa
Chiaki Kuriyama
Ian Anthony Dale
Marian Zapico
Kelly Overton
Jon Foo
Cung Le
Gary Daniels
Michael Showers
Lateef Crowder
Eddy Gordo
Holly Marie Combs
Randal Reeder
Louis Herthum
Andrew Wei Lin
Cassie Shea Watson
Jonathan Kowalsky
Taiyô Sugiura
Candice Hillebrand
Gary Ray Stearns
Darin Henson
Anton Kasabov
Roger Huerta
Jevon Miller
Jourdan Lee
TEKKEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Tekken filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.