Tekken filminin yönetmen koltuğunda Dwight H. Little oturuyor. Filmin senaristliğini Mike Werb, Michael Colleary, Alan B. McElroy, Charles Stone üstleniyor. Peki, Tekken filminin konusu ne? Tekken filminin oyuncuları kim?

TEKKEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Büyük bir gücü tuttuğunu keşfeden ve ondan onu almak için durduralamayacak seçkin tabaka dövüşçülerinin takımıyla mücadele etmekte olan bir gencin öyküsü. Yüksek oktanlı bir hareket filmi.

TEKKEN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Luke Goss

Darrin Dewitt Henson

Tamlyn Tomita

Mircea Monroe

Cary-Hiroyuki Tagawa

Chiaki Kuriyama

Ian Anthony Dale

Marian Zapico

Kelly Overton

Jon Foo

Cung Le

Gary Daniels

Michael Showers

Lateef Crowder

Eddy Gordo

Holly Marie Combs

Randal Reeder

Louis Herthum

Andrew Wei Lin

Cassie Shea Watson

Jonathan Kowalsky

Taiyô Sugiura

Candice Hillebrand

Gary Ray Stearns

Darin Henson

Anton Kasabov

Roger Huerta

Jevon Miller

Jourdan Lee

TEKKEN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tekken filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.8 olarak belirlendi.