Super 8 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini J.J. Abrams üstleniyor. Peki, Super 8 filminin konusu ne? Super 8 filminin oyuncuları kim?
SUPER 8 FİLMİNİN KONUSU NE?
Yıl 1979...Nevada’da Area 51’ adıyla anılan gizli bir askeri bölgeden Ohio’ya çok özel bir kargo taşınmaktadır. Bu kargoyu taşıyan yük trenine intihar saldırısı gerçekleştirilir ve tren raydan çıkar. Ancak tren kazası, bu özel kargonun serbest kalmasına neden olur. Dünya bunun sonuçlarını yaşayacaktır.
SUPER 8 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kyle Chandler - Jackson Lamb
Joel Courtney - Joe Lamb
Elle Fanning - Alice Dainard
Riley Griffiths - Charles Kaznyk
Ryan Lee - Cary
Gabriel Basso - Martin
Zach Mills - Preston
Ron Eldard - Louis Dainard
SUPER 8 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Super 8 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.