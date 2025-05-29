Super 8 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini J.J. Abrams üstleniyor. Peki, Super 8 filminin konusu ne? Super 8 filminin oyuncuları kim?

SUPER 8 FİLMİNİN KONUSU NE?

Yıl 1979...Nevada’da Area 51’ adıyla anılan gizli bir askeri bölgeden Ohio’ya çok özel bir kargo taşınmaktadır. Bu kargoyu taşıyan yük trenine intihar saldırısı gerçekleştirilir ve tren raydan çıkar. Ancak tren kazası, bu özel kargonun serbest kalmasına neden olur. Dünya bunun sonuçlarını yaşayacaktır.

SUPER 8 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kyle Chandler - Jackson Lamb

Joel Courtney - Joe Lamb

Elle Fanning - Alice Dainard

Riley Griffiths - Charles Kaznyk

Ryan Lee - Cary

Gabriel Basso - Martin

Zach Mills - Preston

Ron Eldard - Louis Dainard

SUPER 8 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Super 8 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.