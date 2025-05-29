Cumhuriyet Gazetesi Logo
Super 8 filminin konusu ne? Super 8 filminin oyuncuları kim?

Super 8 filminin konusu ne? Super 8 filminin oyuncuları kim?

29.05.2025 19:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Super 8 filminin konusu ne? Super 8 filminin oyuncuları kim?

Super 8 filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Super 8 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Super 8 filminin konusu ne? Super 8 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Super 8 filminin yönetmenliğini ve senaristliğini J.J. Abrams üstleniyor. Peki, Super 8 filminin konusu ne? Super 8 filminin oyuncuları kim? 

SUPER 8 FİLMİNİN KONUSU NE?

Yıl 1979...Nevada’da Area 51’ adıyla anılan gizli bir askeri bölgeden Ohio’ya çok özel bir kargo taşınmaktadır. Bu kargoyu taşıyan yük trenine intihar saldırısı gerçekleştirilir ve tren raydan çıkar. Ancak tren kazası, bu özel kargonun serbest kalmasına neden olur. Dünya bunun sonuçlarını yaşayacaktır.

SUPER 8 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kyle Chandler - Jackson Lamb

Joel Courtney - Joe Lamb

Elle Fanning - Alice Dainard

Riley Griffiths - Charles Kaznyk

Ryan Lee - Cary

Gabriel Basso - Martin

Zach Mills - Preston

Ron Eldard - Louis Dainard

SUPER 8 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Super 8 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.

İlgili Konular: #oyuncu #IMDb #konusu nedir?

İlgili Haberler

Gökdelen filminin konusu ne? Gökdelen filminin oyuncuları kim?
Gökdelen filminin konusu ne? Gökdelen filminin oyuncuları kim? Gökdelen (Skyscraper) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Gökdelen filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Gökdelen filminin konusu ne? Gökdelen filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Dehşet Bey filminin konusu ne, oyuncuları kim? Dehşet Bey filmi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Dehşet Bey filminin konusu ne, oyuncuları kim? Dehşet Bey filmi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İzleyicisi ile buluşmaya hazırlanan Dehşet Bey filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Dehşet Bey filminin konusu ne, oyuncuları kim? Dehşet Bey filmi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Sevgili Gloria filminin konusu ne? Sevgili Gloria filminin oyuncuları kim?
Sevgili Gloria filminin konusu ne? Sevgili Gloria filminin oyuncuları kim? Sevgili Gloria (Àma Gloria) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Sevgili Gloria filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Sevgili Gloria filminin konusu ne? Sevgili Gloria filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...