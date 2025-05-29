Sevgili Gloria filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Marie Amachoukeli üstleniyor. Peki, Sevgili Gloria filminin konusu ne? Sevgili Gloria filminin oyuncuları kim?

SEVGİLİ GLORIA FİLMİNİN KONUSU NE?

Henüz altı yaşında olan Cleo, doğduğundan beri onu büyüten dadısı Gloria'yı delicesine sever. Ancak Gloria'nın acilen Cape Verde'ye, çocuklarının yanına dönmesi gerekir. Ayrılmadan önce Cleo ondan kendisine bir söz vermesini ister; onu mümkün olan en kısa sürede tekrar görmek. Sözünü tutmaya kararlı olan Gloria onu, yazı birlikte geçirmek üzere ailesinin yanına, adasına davet eder.

SEVGİLİ GLORIA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Louise Mauroy-Panzani - Cléo

Ilça Moreno Zego - Gloria

Arnaud Rebotini - Arnaud

Abnara Gomes Varela - Fernanda

Fredy Gomes Tavares - César

Domingos Borges Almeida - Joachim

SEVGİLİ GLORIA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Sevgili Gloria filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7 olarak belirlendi.