Televizyonun unutulmaz vedaları: Tarihin en çok izlenen 10 dizi finali

Dizi finali demek, yıllarca takip edilen karakterlerle vedalaşmak, büyük sırların çözülmesi ve ekran başında gözyaşı ile heyecanın aynı anda yaşanması demektir. Televizyon tarihinin bazı final bölümleri ise öyle bir ilgi gördü ki, milyonlarca izleyiciyi aynı anda ekran karşısına kilitledi ve izlenme rekorları kırdı. İşte tarihin en çok izlenen 10 dizi finali!

1. M*A*S*H (1983)

** İzleyici sayısı: ~105 milyon**

ABD televizyon tarihinin en çok izlenen dizi finalidir. Kore Savaşı’nı konu alan yapımın “Goodbye, Farewell and Amen” bölümü kültleşmiştir.

2. CHEERS (1993)

** İzleyici sayısı: ~80 milyon**

Boston’daki küçük bir barın sıcak atmosferini ekrana taşıyan Cheers, finalinde izleyiciye nostaljik ve duygusal bir kapanış sundu.

3. THE FUGİTİVE (1967)

** İzleyici sayısı: ~78 milyon**

Kaçak doktor Richard Kimble’ın yıllarca merakla beklenen finale kavuştuğu bu bölüm, dönemin en heyecan verici TV olaylarından biri oldu.

4. SEİNFELD (1998)

** İzleyici sayısı: ~76 milyon**

Sitcom dünyasının en etkili yapımlarından Seinfeld’in finali, yıllarca tartışıldı ve hâlâ en çok izlenen dizi finalleri arasında.

5. FRİENDS (2004)

** İzleyici sayısı: ~52 milyon**

Ross–Rachel sahnesiyle hafızalara kazınan final, televizyon tarihinin en duygusal vedalarından biri olarak kabul ediliyor.

6. MAGNUM, P.I. (1988)

** İzleyici sayısı: ~50 milyon**

Tom Selleck’in ikonik karakteri Magnum’a veda bölümü, aksiyon ve dramı bir arada sunarak rekor kırdı.

7. THE TONİGHT SHOW STARRİNG JOHNNY CARSON (1992)

(BİR DİZİ DEĞİL, ANCAK FİNALİ TV OLAYLARININ ZİRVESİNDE YER ALIR)

** İzleyici sayısı: ~50 milyon**

Carson’ın veda gecesi ABD televizyon tarihine damga vurdu. Listeye genellikle kült etkisi nedeniyle eklenir.

8. SURVİVOR: BORNEO (2000)

** İzleyici sayısı: ~51 milyon**

Reality TV’nin yükselişini başlatan bu final, televizyon kültürünün dönüşümünde dönüm noktası oldu.

9. ALL İN THE FAMİLY (1979)

** İzleyici sayısı: ~40+ milyon**

Sosyal eleştiri dozu yüksek sitcom, finalinde karakterlerin hayat yolculuğunu sade bir tonla noktalandırdı.

10. GAME OF THRONES (2019)

** İzleyici sayısı: ~19,3 milyon** (Sadece HBO resmi verisi — küresel izlenme daha yüksektir)

Tartışmalı finaline rağmen modern çağın en yüksek reytingli bölümlerinden biri olmayı başardı. Dijital platformlar ve küresel yayın sayesinde gerçek izleyici sayısının bunun çok üzerinde olduğu biliniyor.