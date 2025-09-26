The Bride filminin konusu ne, oyuncuları kim? The Bride filmi ne zaman vizyona girecek?

The Bride filminin yönetmen koltuğunda Maggie Gyllenhaal oturuyor. Peki, The Bride filminin konusu ne? The Bride filminin oyuncuları kim?

THE BRIDE FİLMİNİN KONUSU NE?

1930'ların Chicago'sunda Frankenstein, Dr. Euphronius'tan bir arkadaş yaratmasına yardım etmesini ister. Gelin olarak öldürülen bir kadına hayat verirler ve böylelikle romantizmi, polis ilgisini ve radikal toplumsal değişimi ateşlerler.

THE BRIDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jessie Buckley

Christian Bale

Annette Bening

Penélope Cruz

Peter Sarsgaard

Julianne Hough

John Magaro

Jeannie Berlin

Jake Gyllenhaal

THE BRIDE FİLMİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

The Bride filmi 6 Mart 2026’da vizyona girecek.