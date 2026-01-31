The Steed filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ganbold Erdenebileg üstleniyor. Peki, The Steed filminin konusu ne? The Steed filminin oyuncuları kim?

THE STEED FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin konusu, Moğolistan'ın Rus devrimi sürerken devasa ve görkemli topraklara yayılması esnasında geçmektedir. Aile ilişkileri, aşk, sadakat ve anavatana bağlılıkla birlikte, birbirlerine olağanüstü anlamda sevgisi olan bir erkek çocuk ve atın daygusal bağını anlatılır.

THE STEED FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ganbold Erdenebileg

Vasiliy Mishchenko

Tsegmid Tserenbold

Tserendagva Purevdorj

Yalalt Namsrai

THE STEED FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

The Steed filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.3 olarak belirlendi.