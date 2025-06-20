Tom Medina filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tony Gatlif üstleniyor. Peki, Tom Medina filminin konusu ne? Tom Medina filminin oyuncuları kim?

TOM MEDINA FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir çocuk mahkemesi, Tom Medina'yı Fransa'nın güneyinin derinliklerindeki Camargue bölgesine gönderir. Orada, doğayla uyum içinde yaşayan ve iyi kalpli bir adam olan Ulysse'nin korumasında yaşayacaktır. Tom, Ulysse'nin rehberliğinde gardiyan çırağı olur. Değişmek isteyen Tom, hırsızlık yapmayı bırakır ve bilgiye açtır. Fakat sürekli zorlayıcı durumlarla karşılaşan Tom, kaderiyle savaşmaya devam etmektedir. Sonra bir gün Suzanne ile yolları kesişir.

TOM MEDINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

David Murgia

Slimane Dazi

Karoline Rose Sun

Suzanne Aubert

Lyes Ouzeri

Romain Carbuccia

Morgan Deschamps

Clément Bouchet

TOM MEDINA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Tom Medina filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.2 olarak belirlendi.