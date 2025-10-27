Toprağın Gölgesinde filminin yönetmenliğini ve senaristliğini César Augusto Acevedo üstleniyor. Peki, Toprağın Gölgesinde filminin konusu ne? Toprağın Gölgesinde filminin oyuncuları kim?

TOPRAĞIN GÖLGESİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?

César Augusto Acevedo´nun Cannes´da en iyi ilk filme verilen Altın Kamera dahil dört ödül alan filmi Toprağın Gölgesinde, ciddi bir hastalığa yakalanan oğluna bakmak üzere evine dönen bir adamı merkezine alıyor. Alfonso, 17 yıllık yokluğunun ardından eskiden yaşadığı yere döndüğünde eski hayatına dair her şey parçalanmıştır. Bu topraklarda tekrar kök salmak isteyen Alfonso ailesini içinde yaşadığı yokluğun pençesinden kurtarmaya çabalayacaktır. Acevedo´nun bir ressam gibi sınırlarını çizdiği görsel kompozisyonuyla gösterildiği festivallerde seyircinin içine işleyen filmi Toprağın Gölgesinde, dingin bir Latin Amerika alegorisi.

TOPRAĞIN GÖLGESİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Haimer Leal

Hilda Ruiz

Edison Raigosa

Marleyda Soto

José Felipe Cárdenas

TOPRAĞIN GÖLGESİNDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Toprağın Gölgesinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.