Tosun Paşa filminin konusu ne, oyuncuları kim? Tosun Paşa filmi nerede çekilidi?

Tosun Paşa filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Yavuz Turgul'un senaristliğini üstlendiği Tosun Paşa filmini konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Tosun Paşa filminin konusu ne, oyuncuları kim?

TOSUN PAŞA FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmin olay örgüsü, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Mısır Eyaleti'nde geçmektedir. Tellioğulları ve Seferoğulları adlı aileler, İskenderiye'nin en değerli yeri olan Yeşil Vadi için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girerler. Vadinin kime ait olduğuna devlet görevlileri de karar veremezler. Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri de bunun üzerine, Yeşil Vadi'yi ele geçirmek için İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey (Mete Sezer)'in kızı Leyla'yı (Müjde Ar) almak için kıyasıya bir mücadeleye girerler. Daver Bey, Leyla'yı Seferoğulları'na vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğulları daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı (Kemal Sunal) Kahire Sarayı'nın en hatırı sayılır ve en heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar. Tosun Paşa kılığındaki Şaban, Tellioğlu ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün (Şener Şen) yakın arkadaşı gibi davranıp, Yeşil Vadi ve Leyla'yı Tellioğulları'na kazandıracağına, Leyla'ya kendisi âşık olur ve her şeyi eline yüzüne bulaştırır.

Sonuçta işler Arap saçına döner ve en sonunda hakiki Tosun Paşa, Kahire Sarayı'ndan çıkar, gelir. Gerçek Tosun Paşa (Oktar Durukan), Yeşil Vadi'ye el koyar ve Daver Bey'in kızını da alır. Neticede bu olaydan ötürü kellelerini bile zor kurtaran Tellioğulları, hayatta kaldıklarına dahi şükreder bir hâle gelirler. Herkesin gözünde suçlu Şaban olur. Halbuki Lütfü kendi kazdığı kuyuya düşmüş, esas Tosun Paşa'nın varlığını bir an için unutmuştur.

TOSUN PAŞA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal - Şaban

Adile Naşit - Tellioğlu Adile

Akil Öztuna - Akil

Şener Şen - Tellioğlu Lütfü

Müjde Ar - Leyla

Oya Aydonat - Tellioglu Emine

Ergin Orbey - Tellioğlu Vehbi

Tuncay Gürel - Tellioğlu Bekir

Nevin Güler - Seferoglu

Ayşen Gruda - Tellioğlu Zekiye

İhsan Bilsev - Tellioğlu Mülayim

Günfer Feray - Tellioglu Hatice

Mete Sezer - Daver Bey

Zihni Göktay - Tellioğlu Ruhi

Hikmet Gül - Seferoglu Rukiye

Sıtkı Akçatepe - Seferoğlu Sıtkı

Bilge Zobu - Kumandan

Filiz Toprak - Tellioglu Fatma

Oktar Durukan - Tosun Pasa

Ayten Erman - Seferoglu

Cevdet Arıkan - Seferoglu Suphi

Vala Önengüt- Tosun Pasa

Yasemin Esmergül - Dadi

Suna Yıldızoğlu

Akif Kilman - Seferoglu

Erhan Yazıcıoğlu - Seferoglu Suphi

Hayri Esen - Yaver

Erol Günaydın - Kumandan

Celal Yonat - Çigirtkan

Mümtaz Ener - Seferoglu Sitki

Tevfik Şen - Seferoglu

Bahri Ateş

Ata Saka - Seferoglu Kasim

Gönül Ülkü Özcan - Seferoglu Rukiye

TOSUN PAŞA FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Tosun Paşa filmin IMDb puanı 10 üzerinden 8.9 olarak belirlendi.