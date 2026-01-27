Tosun Paşa filminin konusu ne, oyuncuları kim? Tosun Paşa filmi nerede çekilidi?

Tosun Paşa filminin yönetmen koltuğunda Kartal Tibet oturuyor. Yavuz Turgul'un senaristliğini üstlendiği Tosun Paşa filmini konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Tosun Paşa filminin konusu ne, oyuncuları kim?
TOSUN PAŞA FİLMİNİN KONUSU NE?
Filmin olay örgüsü, 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı Mısır Eyaleti'nde geçmektedir. Tellioğulları ve Seferoğulları adlı aileler, İskenderiye'nin en değerli yeri olan Yeşil Vadi için birbirleriyle kıyasıya bir mücadeleye girerler. Vadinin kime ait olduğuna devlet görevlileri de karar veremezler. Tellioğlu ve Seferoğlu aileleri de bunun üzerine, Yeşil Vadi'yi ele geçirmek için İskenderiye'nin en büyük devlet memuru olan Daver Bey (Mete Sezer)'in kızı Leyla'yı (Müjde Ar) almak için kıyasıya bir mücadeleye girerler. Daver Bey, Leyla'yı Seferoğulları'na vermeye karar verir. Bu durumda Tellioğulları daha büyük bir torpil için evin uşağı olan Şaban'ı (Kemal Sunal) Kahire Sarayı'nın en hatırı sayılır ve en heybetli paşası olan Tosun Paşa olarak tanıtırlar. Tosun Paşa kılığındaki Şaban, Tellioğlu ailesinin en büyük oğlu Lütfü'nün (Şener Şen) yakın arkadaşı gibi davranıp, Yeşil Vadi ve Leyla'yı Tellioğulları'na kazandıracağına, Leyla'ya kendisi âşık olur ve her şeyi eline yüzüne bulaştırır.
Sonuçta işler Arap saçına döner ve en sonunda hakiki Tosun Paşa, Kahire Sarayı'ndan çıkar, gelir. Gerçek Tosun Paşa (Oktar Durukan), Yeşil Vadi'ye el koyar ve Daver Bey'in kızını da alır. Neticede bu olaydan ötürü kellelerini bile zor kurtaran Tellioğulları, hayatta kaldıklarına dahi şükreder bir hâle gelirler. Herkesin gözünde suçlu Şaban olur. Halbuki Lütfü kendi kazdığı kuyuya düşmüş, esas Tosun Paşa'nın varlığını bir an için unutmuştur.
TOSUN PAŞA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Kemal Sunal - Şaban
Adile Naşit - Tellioğlu Adile
Akil Öztuna - Akil
Şener Şen - Tellioğlu Lütfü
Müjde Ar - Leyla
Oya Aydonat - Tellioglu Emine
Ergin Orbey - Tellioğlu Vehbi
Tuncay Gürel - Tellioğlu Bekir
Nevin Güler - Seferoglu
Ayşen Gruda - Tellioğlu Zekiye
İhsan Bilsev - Tellioğlu Mülayim
Günfer Feray - Tellioglu Hatice
Mete Sezer - Daver Bey
Zihni Göktay - Tellioğlu Ruhi
Hikmet Gül - Seferoglu Rukiye
Sıtkı Akçatepe - Seferoğlu Sıtkı
Bilge Zobu - Kumandan
Filiz Toprak - Tellioglu Fatma
Oktar Durukan - Tosun Pasa
Ayten Erman - Seferoglu
Cevdet Arıkan - Seferoglu Suphi
Vala Önengüt- Tosun Pasa
Yasemin Esmergül - Dadi
Suna Yıldızoğlu
Akif Kilman - Seferoglu
Erhan Yazıcıoğlu - Seferoglu Suphi
Hayri Esen - Yaver
Erol Günaydın - Kumandan
Celal Yonat - Çigirtkan
Mümtaz Ener - Seferoglu Sitki
Tevfik Şen - Seferoglu
Bahri Ateş
Ata Saka - Seferoglu Kasim
Gönül Ülkü Özcan - Seferoglu Rukiye
TOSUN PAŞA FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Tosun Paşa filmin IMDb puanı 10 üzerinden 8.9 olarak belirlendi.