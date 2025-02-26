Yayınlanma: 26.02.2025 - 21:36

Güncelleme: 26.02.2025 - 21:36

Toxic Town dizisinin yönetmen koltuğunda Minkie Spiro oturuyor. Dizinin senaristliğini Jack Thorne üstleniyor. Dizinin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Toxic Town dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Toxic Town dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

TOXIC TOWN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Corby'de onlarca bebek engelli doğunca anneler sorumluları ortaya çıkarmak için mücadeleye girişir. Gerçek bir hikâyeden uyarlandı.

TOXIC TOWN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Rory Kinnear

Aimee Lou Wood

Robert Carlyle

Jodie Whittaker

Claudia Jessie

Joe Dempsie

Lauren Lyle

Brendan Coyle

Matthew Durkan

Stephen McMillan

Frank Bourke

Michael Socha

TOXIC TOWN DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Toxic Town dizisi 27 Şubat'tan itibaren Netflix'te izleyiciyle buluşacak.