Toxic Town dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Toxic Town dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Toxic Town dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Toxic Town dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Toxic Town dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Toxic Town dizisinin yönetmen koltuğunda Minkie Spiro oturuyor. Dizinin senaristliğini Jack Thorne üstleniyor. Dizinin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Toxic Town dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Toxic Town dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
TOXIC TOWN DİZİSİNİN KONUSU NE?
Corby'de onlarca bebek engelli doğunca anneler sorumluları ortaya çıkarmak için mücadeleye girişir. Gerçek bir hikâyeden uyarlandı.
TOXIC TOWN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Rory Kinnear
Aimee Lou Wood
Robert Carlyle
Jodie Whittaker
Claudia Jessie
Joe Dempsie
Lauren Lyle
Brendan Coyle
Matthew Durkan
Stephen McMillan
Frank Bourke
Michael Socha
TOXIC TOWN DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Toxic Town dizisi 27 Şubat'tan itibaren Netflix'te izleyiciyle buluşacak.
Etiketler: #konusu nedir? #Netflix
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