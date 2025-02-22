Yayınlanma: 22.02.2025 - 23:53

Güncelleme: 22.02.2025 - 23:53

Son Bilet filminin yönetmen koltuğunda Gökhan Arı oturuyor. Filmin senaristliğini Mehmet Ali Tugay ve Taner Şahin üstleniyor. Peki, Son Bilet filminin konusu ne? Son Bilet filminin oyuncuları kim?

SON BİLET FİLMİNİN KONUSU NE?

Tiyatro oyunu izlemek için eşi Ceren ve dokuz yaşındaki oğlu Ali ile yola çıkan Barboros’un aracına yüksek hızla gelen lüks bir araç çarpar. Bu kazada eşini ve oğlunu kaybeden Barboros’un acısı, ailesinin ölümüne sebep olan sürücünün serbest kalması ile ikiye katlanır. Suçlunun cezasını çekmesi için yıllarca adalet aramaya çalışsa da bu çabaları karşılık bulmamıştır. Kendi adaletini sağlamak için çıktığı bu yolda, kazanın aslında savcı, polis ve doktorlar tarafından profesyonelce örtbas edildiğini anlar. İşler git gide daha karmaşık bir hal almıştır. Bu oyunu bozmak isteyen Barboros kimsenin aklına gelmeyecek büyük bir plan yapmış ve artık gözünü karartmıştır.

SON BİLET FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Halil İbrahim Ceyhan

Altan Erkekli

Hamdi Alkan

Ali Oğuz Şenol

Cenk Tunalı