Running Point dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Running Point dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

Kate Hudson'ın başrolünde yer aldığı Running Point izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Running Point dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Running Point dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

Running Point dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Running Point dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 21:23

Running Point dizisinin yönetmen koltuğunda James Ponsoldt oturuyor. Dizinin senaristliğini Mindy Kaling üstleniyor. Dizinin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Running Point dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Running Point dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

RUNNING POINT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Tüm hayatı boyunca göz ardı edilen Isla Gordon (Kate Hudson), ailesine ait LA Waves basketbol takımının başkanı olarak atanır. Şüphecilere rağmen, doğru seçim olduğunu kanıtlamayı kafaya koymuştur.

RUNNING POINT DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Kate Hudson - Isla Gordon

Brenda Song - Ali Lee

Chet Hanks - Travis Bugg

Max Greenfield - Lev Levy

Jessalyn Wanlim - Bituin

Hope Shapiro - Lev's Aunt

Jennie Baek - Dahee

RUNNING POINT DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Running Point dizisi 27 Şubat'tan itibaren Netflix'te izleyiciyle buluşacak.


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