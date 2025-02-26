Running Point dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Running Point dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Kate Hudson'ın başrolünde yer aldığı Running Point izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Running Point dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Running Point dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?
Running Point dizisinin yönetmen koltuğunda James Ponsoldt oturuyor. Dizinin senaristliğini Mindy Kaling üstleniyor. Dizinin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Running Point dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Running Point dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
RUNNING POINT DİZİSİNİN KONUSU NE?
Tüm hayatı boyunca göz ardı edilen Isla Gordon (Kate Hudson), ailesine ait LA Waves basketbol takımının başkanı olarak atanır. Şüphecilere rağmen, doğru seçim olduğunu kanıtlamayı kafaya koymuştur.
RUNNING POINT DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Kate Hudson - Isla Gordon
Brenda Song - Ali Lee
Chet Hanks - Travis Bugg
Max Greenfield - Lev Levy
Jessalyn Wanlim - Bituin
Hope Shapiro - Lev's Aunt
Jennie Baek - Dahee
RUNNING POINT DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Running Point dizisi 27 Şubat'tan itibaren Netflix'te izleyiciyle buluşacak.
Etiketler: #Kate Hudson #Netflix #konusu nedir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit!
- Başsavcılıktan yeni diploma açıklaması
- Yandaştan 'diploma' operasyonu!
- Lütfü Savaş’ın yeni adresi belli oldu
- Meclis'teki 'sahte imza' skandalını duyurdu!
- İmamoğlu Nedim Şener'e karşı harekete geçiyor
- O bilirkişiye soruşturma açıldı!
- Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi
- Japon deprem uzmanından kritik 'deprem' uyarısı!
- 6 şehrin milletvekili sayısı değişti!