Fahrinayt filminin konusu ne? Fahrinayt filminin oyuncuları kim?
Fahrinayt filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Fahrinayt filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Fahrinayt filminin konusu ne? Fahrinayt filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Fahrinayt filminin yönetmen koltuğunda Gökhan Arı oturuyor. Filmin senaristliğini Mehmet Ali Tugay ve Taner Şahin üstleniyor. Peki, Fahrinayt filminin konusu ne? Fahrinayt filminin oyuncuları kim?
FAHRINAYT FİLMİNİN KONUSU NE?
Fahri, sofistike konularda bilgisi yüksek, dürüst ve sempatik bir adamdır. Ancak bazı durumlarda kendinden beklenmeyecek derecede safça hareketler yapmaktadır. Fahri ilkokuldan beri Leyla'ya âşıktır. Son işinden de kovulup icraya düştüğünde, Leyla onu kendi çalıştığı inşaat firmasında işe aldırır. Fahri, yeni patronu Kamil'in gözüne girebilmek için ona Mansur Ark'ın sahne alacağı sürpriz bir doğum günü partisi düzenler. Ancak aksilikler peşini bırakmayacak, başına bir sürü bela açacaktır.
FAHRINAYT FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Bilal Çatalçekiç
Çetin Altay
Melissa Yıldırımer
Açelya Elmas
Birgül Ulusoy
Dost Elver
Mertkan Arat
Mansur Ark
Ferdi Akarnur
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