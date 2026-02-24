Transformers filminin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor. Filmin senaristliğini Roberto Orci ve Alex Kurtzman üstleniyor. Peki, Transformers filminin konusu ne? Transformers filminin oyuncuları kim?
TRANSFORMERS FİLMİNİN KONUSU NE?
Cybertron gezegeni, iki Transformers ırkı olan Optimus Prime'ın liderliğindeki Autobotlar ve Megatron'un liderliğindeki Decepticon'lar arasında, tüm Cybertron yaşamının kaynağı olan küp benzeri bir nesne olan AllSpark için çıkan bir iç savaş nedeniyle harap edildi. Autobotlar, Cybertron'u yeniden inşa etmek ve savaşı bitirmek için için AllSpark'ı bulmak isterken, Decepticon'lar onu evreni fethetmek için kullanmak ister.
TRANSFORMERS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Shia LaBeouf - Sam Witwicky
Megan Fox - Mikaela Banes
Josh Duhamel - Yüzbaşı William Lennox
Tyrese Gibson - Teknik Çavuş Robert Epps
John Turturro - Ajan Simmons
Rachael Taylor - Maggie Madsen
Anthony Anderson - Glen Whitmann
Jon Voight - Savunma Bakanı John Keller
Kevin Dunn - Ron Witwicky
Julie White - Judy Witwicky
Amaury Nolasco - Jorge Figueroa
Hugo Weaving - Megatron
Charlie Adler - Starscream
Jess Harnell - Barricade
Reno Wilson - Frenzy
Jimmie Wood - Bonecrusher
Peter Cullen - Optimus Prime
Mark Ryan - Bumblebee
Jess Harnell - Ironhide
Robert Foxworth - Ratchet
Darius Mcrary - Jazz
TRANSFORMERS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Transformers filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.