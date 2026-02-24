Transformers filminin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturuyor. Filmin senaristliğini Roberto Orci ve Alex Kurtzman üstleniyor. Peki, Transformers filminin konusu ne? Transformers filminin oyuncuları kim?

TRANSFORMERS FİLMİNİN KONUSU NE?

Cybertron gezegeni, iki Transformers ırkı olan Optimus Prime'ın liderliğindeki Autobotlar ve Megatron'un liderliğindeki Decepticon'lar arasında, tüm Cybertron yaşamının kaynağı olan küp benzeri bir nesne olan AllSpark için çıkan bir iç savaş nedeniyle harap edildi. Autobotlar, Cybertron'u yeniden inşa etmek ve savaşı bitirmek için için AllSpark'ı bulmak isterken, Decepticon'lar onu evreni fethetmek için kullanmak ister.

TRANSFORMERS FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Shia LaBeouf - Sam Witwicky

Megan Fox - Mikaela Banes

Josh Duhamel - Yüzbaşı William Lennox

Tyrese Gibson - Teknik Çavuş Robert Epps

John Turturro - Ajan Simmons

Rachael Taylor - Maggie Madsen

Anthony Anderson - Glen Whitmann

Jon Voight - Savunma Bakanı John Keller

Kevin Dunn - Ron Witwicky

Julie White - Judy Witwicky

Amaury Nolasco - Jorge Figueroa

Hugo Weaving - Megatron

Charlie Adler - Starscream

Jess Harnell - Barricade

Reno Wilson - Frenzy

Jimmie Wood - Bonecrusher

Peter Cullen - Optimus Prime

Mark Ryan - Bumblebee

Jess Harnell - Ironhide

Robert Foxworth - Ratchet

Darius Mcrary - Jazz

TRANSFORMERS FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Transformers filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.