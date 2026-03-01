TV yayın akışı 1 Mart Pazar! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

1 Mart Pazar günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve filmleri ile 28 Şubat cumartesi günü tv kanallarının yayın akışı belli oldu.
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 atv’de Hafta Sonu
10.00 Kuruluş Orhan
13.15 Dizi TV
12.10 Aynı Yağmur Altında
14.10 A.B.İ
17.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19.30 atv Ana Haber
20.00 Aynı Yağmur Altında
23.45 Kuruluş Orhan
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Arda’nın Ramazan Mutfağı
14.30 Eşref Rüya
18.00 Bir Ramazan Akşamı
19.00 Kanal D Haber
20.00 Beyaz’la Joker
23.15 Müslüm
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler
13.45 Halef: Köklerin Çağrısı
16.45 Sahtekarlar
19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Sahtekarlar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Gönülden Gönüle
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası
14.45 Veliaht
18.25 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Rüya Gibi
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Sefirin Kızı
08.00 Sevdiğim Sensin
11.00 Tülin Şahin İle Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa
15.30 Pelin ve Tahsin Mutfakta
16.30 Sevdiğim Sensin
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Dizi
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
16.30 Survivor Panorama
20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler