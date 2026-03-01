TV yayın akışı 1 Mart Pazar! Bugün hangi kanalda ne var? Günün filmleri ve dizileri neler?

1 Mart Pazar günü televizyon ekranlarında heyecan dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. Pazar gecelerinin vazgeçilmez dizileri, ilgiyle takip edilen yarışmalar ve filmleri ile 28 Şubat cumartesi günü tv kanallarının yayın akışı belli oldu.

ATV YAYIN AKIŞI

07.30 atv’de Hafta Sonu

10.00 Kuruluş Orhan

13.15 Dizi TV

12.10 Aynı Yağmur Altında

14.10 A.B.İ

17.45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19.30 atv Ana Haber

20.00 Aynı Yağmur Altında

23.45 Kuruluş Orhan

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Küçük Ağa

08.30 Konuştukça

09.45 Magazin D Pazar

12.45 Pazar Gezmesi

13.45 Arda’nın Ramazan Mutfağı

14.30 Eşref Rüya

18.00 Bir Ramazan Akşamı

19.00 Kanal D Haber

20.00 Beyaz’la Joker

23.15 Müslüm

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 Avrupa’dan Anadolu’ya: Köprüler

13.45 Halef: Köklerin Çağrısı

16.45 Sahtekarlar

19.00 Now Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Sahtekarlar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08.00 Gönülden Gönüle

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Şükran Kaymak’la Ramazan Sofrası

14.45 Veliaht

18.25 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Rüya Gibi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Sefirin Kızı

08.00 Sevdiğim Sensin

11.00 Tülin Şahin İle Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa

15.30 Pelin ve Tahsin Mutfakta

16.30 Sevdiğim Sensin

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

TV8 YAYIN AKIŞI

06.00 Dizi

08.00 Oynat Bakalım

08.30 Gençlik Rüzgarı

10.00 Gazete Magazin

16.30 Survivor Panorama

20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler